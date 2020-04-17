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17 апреля 2020, пятница, 10:00 1093
Экономика 2020-04-17T10:02:52+03:00
Українські Новини
В карантин украинцы стали делать меньше покупок

В карантин украинцы стали делать меньше покупок

Анна Рудык
Экономика, Покупки, потребительские настроения, карантин в Украине
Магазин. Фото: eveningkiev.com
Магазин. Фото: eveningkiev.com

В марте, когда в Украине ввели карантин, потребительские настроения украинцев по сравнению с февралем ухудшились на 8,9 пункта до 73.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", передают Українські Новини. 

"В марте индекс потребительских настроений (ИПН) составил 73,0 пункта, что на 8,9 пункта меньше, чем в феврале. Сократились значения всех составляющих индикатора, а больше всего - краткосрочные экономические ожидания и оценки личного материального положения (текущего и ожидаемого)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что индекс потребительских настроений в марте текущего года уменьшился до значения апреля 2019 года.

Наибольшее падение зафиксировано по индексам оценки и ожиданий личного дохода и развития экономики в ближайший год.

В то же время указывается, что снижение индекса целесообразности делать крупные покупки является относительно небольшим.

По данным исследования, потребители настроены сделать запланированные крупные покупки, несмотря на ожидаемый будущий рост цен и девальвацию.

Индекс девальвационных ожиданий вырос и вернулся на уровень марта 2019, а текущее значение индекса девальвационных ожиданий остается ниже его максимального уровня, что в частности наблюдались в августе-сентябре 2018 года.   

Ранее Українські Новини писали, какие товары интересовали украинцев на карантине.

Также активный отдых отошел у украинцев на второй план. На карантине они интересуются онлайн-курсами, онлайн и настольными играми и карточными играми.

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