В мае промпроизводство сократилось на 12,2%

В мае 2020 года промышленное производство сократилось на 12,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 11,7% (скорректированных) по сравнению с маем 2019 года, в то время, как в апреле промпроизводство сократилось на 16,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в мае 2020 года промпроизводство выросло на 4,9% (не скорректированных) и на 2,8% (сезонно скорректированных) по сравнению с апрелем 2020 года.

В январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года промпроизводство сократилось на 8,7%.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2020 года промышленное производство сократилось на 16,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 16,7% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2019 года.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в мае:

май к апрелю в % май 2020 к маю 2019 в % январь-май 2020 к январю-маю 2019 Промышленность 104,9 87,8 91,3 Добывающая промышленность 103,5 91,1 93,4 Из них: - добыча каменного и бурого угля 91,9 55,5 73,9 - добыча сырой нефти и природного газа 102,8 96,8 97,4 - добыча металлических руд 107,8 95,7 93,9 Обрабатывающая промышленность 107,2 84,4 90,0 Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 103,0 94,6 99,0 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 106,3 63,4 81,6 Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,6 75,7 88,5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 106,1 99,2 100,2 Производство химических веществ и химической продукции 87,4 94,4 109,3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 89,3 108,8 106,7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 115,0 82,4 87,6 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 113,5 81,0 83,9 Машиностроение 121,5 77,6 79,8 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 137,0 69,1 75,1 - производство электрооборудования 122,9 80,6 88,1 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам 123,6 98,3 88,6 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств 114,1 59,1 69,1 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 104,3 66,3 81,9 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 98,0 98,1 93,1 Основные промышленные группы Товары промежуточного потребления 108,2 85,8 90,0 Инвестиционные товары 115,4 73,0 77,7 Потребительские товары краткосрочного использования 101,9 92,3 97,7 Потребительские товары долгосрочного использования 122,6 67,9 81,5 Энергия 100,3 93,9 93,7

Как сообщали Українські Новини, в марте 2020 года промышленное производство сократилось на 7,7%.

В то же время в феврале 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5%.