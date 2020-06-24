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24 июня 2020, среда, 07:00 51 Документ
Кабмин 2020-06-24T07:45:02+03:00
Українські Новини
Премьеру Шмыгалю за май начислили 46,6 тыс. гривен

Премьеру Шмыгалю за май начислили 46,6 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Кабмин, Зарплата, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля, который назначил двух советников, за май составила 46,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Шмыгалю в мае, составила 46 602 гривны.

Должностной оклад составил 56 100 гривен, командировочные - 2 889 гривен, при этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 9 497 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 087 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 37 515 гривен.

Зарплата Дениса ШмыгаляЗарплата Дениса Шмыгаля

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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