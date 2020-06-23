Шмигаль у травні призначив 2 нових радників та одного звільнив

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в Україні, в травні призначив 2 нових позаштатних радників: Наталію Бойко і Анатолія Куцевола і звільнив штатного радника Сергія Цивкача.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Всього в Шмигаля 8 штатних і 10 позаштатних радників.

Бойко є членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Раніше обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції.

Куцевол з листопада 2014 року по вересень 2016 року був заступником директора урядового офісу з питань європейської інтеграції, начальником управління стратегічного планування.

Зараз є заступником керуючого партнера з міжнародних відносин та зв'язків з державними органами в адвокатському об'єднанні SLA Attorneys.

Відповідь на запит Українських Новин про кількість радників Дениса Шмигаля

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Шмигаль у квітні призначив 6 нових радників: штатних - Сергія Цивкача, Дмитра Луфера, Наталію Шевченко, Валентина Москаленко та позаштатних - Кирила Криволапа та Дмитра Ливча і звільнив штатного радника Ольгу Лугач.

Штатні - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Ганна Жохова, Олена Котлярова, Ольга Лугач; на громадських засадах - Артем Афян, Тамара Гусейнова, Ігор Маслов, Вікторія Пода, Тарас Сиротинський, Сергій Стефурак, Андрій Щепьяк.