В Украине изменился график рабочего дня: сколько часов будут работать украинцы

В то время, как Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля, правительство предлагает изменить график рабочего дня во время карантинных ограничений. Об этом говорится в постановлении №500 Кабинета министров, передают Українські Новини.

Кабинет министров на период карантина, чтобы уменьшить скопление людей, рекомендует создать гибкий график работа.

Рекомендации касаются:

Органов государственной власти.

Предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности.

В частности, предполагается разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционное (надомную) работу.

Таким образом, в Кабмине считают, что изменение графика работы уменьшит количество заражения коронавирусом.

Рекомендуется установить начало рабочего дня в 10 или более позднее время субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

почтовая и курьерская деятельность;

временное размещения и организация питания;

страховая деятельность;

образование;

оказание социальной помощи;

искусство, спорт, развлечения и отдых.

Также Кабинет Министров рекомендует областным, Киевской городской, районным государственным администрациям разработать совместно с органами местного самоуправления и предпринимателями вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы. Предусматривающие разное время начала и окончания рабочего дня в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

По новому графику с 23 июня начали работать Киевская городская госадминистрация и районные госадминистрации.

Административный комплекс на улице Крещатик, 36 и районные в городе Киеве государственные администрации будут работать в таком режиме:

Понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00;

Пятница: с 8:00 до 15:45;

перерыв: с 12:00 до 12:45.

Ранее Українські Новини сообщали, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, карантин в западных регионах могут усилить из-за самой критической ситуации.

По состоянию на 23 июня, в Украине не готовы к послаблению карантина больше половину областей.