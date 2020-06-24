В Украине изменился график рабочего дня: сколько часов будут работать украинцы

В то время, как Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля, правительство предлагает изменить график рабочего дня во время карантинных ограничений. Об этом говорится в постановлении №500 Кабинета министров, передают Українські Новини. Кабинет министров на период карантина, чтобы уменьшить скопление людей, рекомендует создать гибкий график работа. Рекомендации касаются: Органов государственной власти. Предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности. В частности, предполагается разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционное (надомную) работу. Таким образом, в Кабмине считают, что изменение графика работы уменьшит количество заражения коронавирусом. Рекомендуется установить начало рабочего дня в 10 или более позднее время субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; почтовая и курьерская деятельность; временное размещения и организация питания; страховая деятельность; образование; оказание социальной помощи; искусство, спорт, развлечения и отдых. Также Кабинет Министров рекомендует областным, Киевской городской, районным государственным администрациям разработать совместно с органами местного самоуправления и предпринимателями вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы. Предусматривающие разное время начала и окончания рабочего дня в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг. По новому графику с 23 июня начали работать Киевская городская госадминистрация и районные госадминистрации. Административный комплекс на улице Крещатик, 36 и районные в городе Киеве государственные администрации будут работать в таком режиме: Понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00; Пятница: с 8:00 до 15:45; перерыв: с 12:00 до 12:45. Ранее Українські Новини сообщали, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, карантин в западных регионах могут усилить из-за самой критической ситуации. По состоянию на 23 июня, в Украине не готовы к послаблению карантина больше половину областей.