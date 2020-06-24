подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 06:00 801 Документ
Кабмин 2020-06-24T06:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине изменился график рабочего дня: сколько часов будут работать украинцы

В Украине изменился график рабочего дня: сколько часов будут работать украинцы

Ирина Николенко
Кабмин, График работы, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

В то время, как Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля, правительство предлагает изменить график рабочего дня во время карантинных ограничений. Об этом говорится в постановлении №500 Кабинета министров, передают Українські Новини.

Кабинет министров на период карантина, чтобы уменьшить скопление людей, рекомендует создать гибкий график работа.

Рекомендации касаются:

  • Органов государственной власти.
  • Предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности.

В частности, предполагается разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционное (надомную) работу.

Таким образом, в Кабмине считают, что изменение графика работы уменьшит количество заражения коронавирусом.

Рекомендуется установить начало рабочего дня в 10 или более позднее время субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • временное размещения и организация питания;
  • страховая деятельность;
  • образование;
  • оказание социальной помощи;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых.

Также Кабинет Министров рекомендует областным, Киевской городской, районным государственным администрациям разработать совместно с органами местного самоуправления и предпринимателями вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы. Предусматривающие разное время начала и окончания рабочего дня в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

По новому графику с 23 июня начали работать Киевская городская госадминистрация и районные госадминистрации.

Административный комплекс на улице Крещатик, 36 и районные в городе Киеве государственные администрации будут работать в таком режиме:

  • Понедельник - четверг: с 8:00 до 17:00;
  • Пятница: с 8:00 до 15:45;
  • перерыв: с 12:00 до 12:45.

Ранее Українські Новини сообщали, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, карантин в западных регионах могут усилить из-за самой критической ситуации.

По состоянию на 23 июня, в Украине не готовы к послаблению карантина больше половину областей.

Больше новостей о: Кабмин График работы карантин в Украине Адаптивный карантин

Министр инфраструктуры Криклий в мае заработал на ...
Когда можно пойти на почту. В "Укрпочте" рассказал...
В западных регионах Украины могут усилить карантин...
В Украине уменьшилось количество областей, не гото...
Затоплены дома, дороги, повалены деревья. Последствия непогоды на западе Украины
В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека
Новости
Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко перестать отключать горячую воду летом 06:15
В Украине изменился график рабочего дня: сколько часов будут работать украинцы 06:00 Документ
Зарплата Сытника уменьшается третий месяц подряд. За май он получил 47 тыс. гривен 05:55 Документ
Пенсии в Украине начали оформлять автоматически: когда и как подавать документы 05:30 Инфографика
Министр Малюська получает такую же зарплату, что и его заместители 05:05 Документ
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого 11:48
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
больше новостей
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
больше новостей
Авиакомпания SkyUp планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 26 июня. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok