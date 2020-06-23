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23 июня 2020, вторник, 16:28 122
Финансы 2020-06-23T16:28:12+03:00
Українські Новини
Курс гривны на 24 июня: нацвалюта продолжает укрепляться

Курс гривны на 24 июня: нацвалюта продолжает укрепляться

Елена Новикова
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Курс валют на 23 июня
Курс валют на 23 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD, в то время, как курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,2278
1 доллар США 26,6078
1 швейцарский франк 28,1534
10 иен 2,4899
10 российских рублей 3,8708
1 евро 30,1227

Как сообщали Українські Новини, специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD) в середине лета. Однако, по их словам, в конце этого года прежние прогнозы не изменятся.

Также экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь доллар может подскочить осенью.

Ранее сообщалось о том, что

Также с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

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