Курс гривны на 24 июня: нацвалюта продолжает укрепляться

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD, в то время, как курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2278 1 доллар США 26,6078 1 швейцарский франк 28,1534 10 иен 2,4899 10 российских рублей 3,8708 1 евро 30,1227

Как сообщали Українські Новини, специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD) в середине лета. Однако, по их словам, в конце этого года прежние прогнозы не изменятся.

Также экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь доллар может подскочить осенью.

Ранее сообщалось о том, что