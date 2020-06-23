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23 июня 2020, вторник, 16:01 809 Документ
Общество 2020-06-23T17:15:01+03:00
Українські Новини
Полиция составила 2,2 тыс. админпротоколов из-за нарушения правил самоизоляции за 3 месяца

Полиция составила 2,2 тыс. админпротоколов из-за нарушения правил самоизоляции за 3 месяца

Елизавета Драбкина
Полиция, Карантин, самоизоляция, Админпротоколы
Люди в масках. Фото: Pixabay
Люди в масках. Фото: Pixabay

По состоянию на 9 июня полиция составила 2,2 тыс. админпротоколов за нарушение правил самоизоляции за 3 месяца.

Об этом говорится в ответе Департамента превентивной деятельности Национальной полиции на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 9 июня 2020 года с начала введения карантинных ограничений и запретов на территории государства органами (подразделениями) Национальной полиции Украины составлено более 12,4 тыс. административных протоколов предусмотренных статьей 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП, из них в отношении: руководителей торговых заведений и учреждений питания - 949 протоколов; работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц - 2 794 протокола. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено более 2,2 тыс. протоколов", - сказано в нем.

Напоминается, что данная статья предусматривает наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 170 тыс. гривен) за нарушение правил относительно карантина людей.

Как сообщали Українськi Новини, почти 13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд с начале его введения.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

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