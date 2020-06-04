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04 июня 2020, четверг, 19:35 275
Европа 2020-06-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
Польша не планирует в ближайшее время открывать границы

Польша не планирует в ближайшее время открывать границы

Елизавета Кесельман
Польша, коронавирус в Польше, открытие границ, Снятие карантина
Польша. фото: embaperu.ch
Польша. фото: embaperu.ch

Польша, которая в конце мая упростила въезд украинским заробитчанам, заявила о том, что пока не убедится в отстутствии безопасности из-за коронавируса, границы открывать не будет. Об этом заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михаил Дворчик, передает Dziennik Gazeta Prawna. 

Как передает ведомство, правительство внимательно анализирует динамику заболеваний COVID-19 внутри страны и в соседних странах и, когда ситуация будет безопасной, примет решение об открытии границ.

"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, которые происходят раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что открытие границ безопасное, мы примем решение", - заявил Дворчик.

Чиновник отметил, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и осложнениями надо будет считаться еще некоторое время.

Как сообщали Українські Новини, в конче мая в Польше разрешили ходить без масок и проводить концерты под открытым небом. 

Тем временем, Швеция откроет границы для фермеров и садоводов 8 июня. 

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