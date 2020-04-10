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10 апреля 2020, пятница, 20:11 435
Общество 2020-04-10T22:00:03+03:00
Українські Новини
Больше 80% пенсионеров считают любимым праздником Рождество

Больше 80% пенсионеров считают любимым праздником Рождество

Ольга Фандорина
Праздники, Пенсионеры, Рождество, День Конституции
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

81% респондентов в возрасте 60-70+ лет, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают любимым праздником Рождество, 7% - День Конституции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно им, День независимости больше любят респонденты 18-39 лет (22%), меньше всего - люди пенсионного возраста (14%).

Религиозные праздники почти одинаково любят представители всех возрастных категорий, кроме праздника Троицы, который немного больше других любят люди пенсионного возраста (38%) и меньше всего - молодежь, 18-39 лет (25%).

Новый год является более популярным среди респондентов возрастом 18-39 лет (79%).

Международный женский день наиболее популярен в возрастной категории 40-59 лет (43%), День Победы больше всего любят люди пенсионного возраста 60-70+ (40%).

День защитника более популярен в возрастной категории 40-59 лет (15%).

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тысяче гривен получающим менее 5 тыс. гривен пенсии пенсионерам и заявил, что с первого апреля 2020 года правительство будет готово ее выплатить.

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