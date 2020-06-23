Количество новых случаев коронавируса в Киевской области начало расти. Где больше всего зараженных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 22 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 49 человек до 2 285, умерших - на 1 человека до 47.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 23 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 285 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 187 детей и 439 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 49... За время пандемии умерли 47 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 522 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 196, в Софиевской Борщаговке - 63 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 264 случая (наибольшее количество в Обухове - 133 и Украинке - 40).

Также 94 случая заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 89 - в Броварском районе, 64 - в Васильковском, 59 - в Барышевском, 41 - в Вышгородском, 39 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 32 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 122 случаев подтверждены в Ирпене, 115 - в Белой Церкви, 84 - в Яготине, 77 - в Броварах, 75 - в Борисполе, 57 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 43 - в Фастове, 41 - в Кагарлыке, 39 - в Василькове, 36 - в Вышгороде.

Всего за время пандемии выздоровели 1141 человек (в том числе 88 детей).

На стационарном лечении находятся 259 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 2 026 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 651 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 46 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 23 июня 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с понедельника, 22 июня; по сравнению с данными на 22 июня в список не соответствующих критериям попала Киевская область, Черниговская область признана соответствующей критериям.

Тем временем на свадьбу на карантине приглашать можно не больше десяти гостей.