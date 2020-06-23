Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области признан вменяемым

Эксперты признали подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области вменяемым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства было назначено комиссионную судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Также он отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

В сообщении указано, что в рамках уголовного производства, что расследуется по п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, было назначено до 200 экспертиз.

Пока следователи получили результаты по 20 выполненным экспертизам.

В то же время, учитывая, что назначеные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более 2 месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продлении сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек. Среди погибших - 3 сотрудника Национальной гвардии.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.