подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 июня 2020, вторник, 14:03 242
Силовые структуры 2020-06-23T14:15:01+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области признан вменяемым

Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области признан вменяемым

Елизавета Драбкина
Стрельба, Полиция, подозреваемый в убийстве, убийство в Житомирской области
ГУНП в Житомирской области Фото: Нацполиция
ГУНП в Житомирской области Фото: Нацполиция

Эксперты признали подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области вменяемым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства было назначено комиссионную судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Также он отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

В сообщении указано, что в рамках уголовного производства, что расследуется по п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, было назначено до 200 экспертиз.

Пока следователи получили результаты по 20 выполненным экспертизам.

В то же время, учитывая, что назначеные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более 2 месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продлении сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек. Среди погибших - 3 сотрудника Национальной гвардии.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Больше новостей о: Стрельба Полиция подозреваемый в убийстве убийство в Житомирской области

Похоже на новые Княжичи: в Черновцах при штурме до...
Нарушала даже беременная. Полиция поймала 37 наруш...
Массовое убийство на Житомирщине: стрелка арестова...
Под Житомиром рецидивист порезал в кафе девять чел...
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла
В Украине за сутки вдвое выросла смертность от коронавируса
Новости
За год уменьшилось количество украинцев, которые за автономию ОРДЛО, – "Соцмониторинг" 14:08
Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области признан вменяемым 14:03
Каждый второй уже не доверяет Зеленскому, - опрос 14:00
За два месяца количество активных больных COVID-19 выросло почти в 4 раза, — ЦОЗ 13:56
Заявления Данишевской о сложности вынесения обвинительных приговоров из-за сильной адвокатуры - проявление советского прошлого, - Дульский 13:50
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Били молотком по спине. В Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария" 10:34
больше новостей
В Украине больше половины областей не готовы к смягчению карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok