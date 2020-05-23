Массовое убийство на Житомирщине: стрелка арестовали без права залога

В Житомирской области убили 7 человек. Фото: Facebook Антон Геращенко

В Житомирской области убили 7 человек. Фото: Facebook Антон Геращенко

Суд избрал подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области, передают Українськi Новини.

"23 мая Королевский районный суд Житомира рассмотрел ходатайство следователей Главного управления Нацполиции области и принял решение о содержании 58-летнего подозреваемого под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", - сказано в нем.

Отмечается, что мужчина был задержан 22 мая и в тот же день вечером ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек.

Среди погибших - 3 сотрудника Национальной гвардии.

Прокуратура начала расследовать убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших - участники антитеррористической операции и волонтеры.





