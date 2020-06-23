Героиня секс-скандала Клитина стала советницей главы Государственного космического агентства Украины

Экс-заместительница министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, которая попала в секс-скандал из-за должности заместителя министра инфраструктуры, начала работать советницей главы Государственного космического агентства Украины. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Александру Клитину подписчики поздравляют с новой должностью в комментариях к посту.

Клитина стала советницей главы Государственного космического агентства Украины. Скриншот Facebook/Aleksandra Klitina

Также в комментариях она сообщила, что нынешнего главу Государственного космического агентства Владимира Усова хотят снять с должности.

"Главу хотят снять и поставить кого-то "своего", чтобы дерибанить все как раньше", – написала она.

В одном из комментариев к посту, Клитину спросили, понимает ли она принципы работы космической отрасли. В ответ новая заместительница написала, что ее сфера деятельности – международное партнерство.

"Я вообще-то помогаю Агентству с международным партнерством, донорами и МФО. Ракеты меня пока строить не заставляют", – написала Клитина.

Александра Клитина попала в секс-скандал в конце 2019 года, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись встречи нардепов от "Слуги народа" с полицейским начальством Кривого Рога. Согласно записи, Клитина получила свою должность, оказав услугу интимного характера.

После скандала Клитину уволили после соответствующего представления Владислава Криклия.

Ранее Українські Новини сообщали, Антон Поляков опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину о назначении ее на должность замминистра инфраструктуры.

Александра Клитина назвала секс-скандал фейком и планировала идти в суд, чтобы потребовать моральную компенсацию из-за секс-скандала.