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22 июня 2020, понедельник, 21:00 28
Общество 2020-06-22T21:15:01+03:00
Українські Новини
Похолодание и дожди с грозами. Прогноз погоды на 23 июня

Похолодание и дожди с грозами. Прогноз погоды на 23 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

23 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный дождь, в Житомирской области местами сильный дождь; грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

22 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Кроме того, лето 2020 тоже будет неспокойным с погодной точки зрения. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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