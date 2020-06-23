подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В Украину идет циклон с "погодным аттракционом": синоптик предупредила о ливнях и смерчах
23 июня 2020, вторник, 06:00 60 Карта
Жизнь 2020-06-23T06:15:01+03:00
Українські Новини
В Украину идет циклон с "погодным аттракционом": синоптик предупредила о ливнях и смерчах

В Украину идет циклон с "погодным аттракционом": синоптик предупредила о ливнях и смерчах

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Непогода в Украине, погода в Киеве, погода в Украине, Непогода в Киеве, Наталка Диденко, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

В то время, как на этой неделе украинцев ожидает весь спектр погодных явлений: жара, грозы, дожди, похолодание и снова жара, в Украине продолжит бушевать непогода и во вторник 23 июня. Сильные дожди ожидаются на западе страны, а также доберутся до ряда центральных областей и столицы. В то же время температура воздуха будет колебаться от 19 до 33 градусов в зависимости от региона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, над западной частью Украины снова будет "кружить" циклон, в связи с чем дожди еще усилятся.

"Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей. Вечером – в Киевской области. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи. Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге Украины, в Кропивницком с районами, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха ночью 15-22 градуса, днем ​​градусы разбегутся: на западе 19-24, на востоке – 28-33, на севере, в центре и на юге – 24-29", – написала Диденко.

В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. 23 июня температура воздуха в столице немного понизится, ожидается 26-27 градусов.

Синоптик отметила, что еще немного снизится температура в среду, 24 июня, – до 24 градусов. А вот во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова ожидается понижение температуры воздуха.

"Такие погодные аттракционы, резкие скачки атмосферного давления, температуры воздуха, мгновенного изменения солнечной погоды на сильный ливень – испытание для людей с нарушенным вестибулярным аппаратом, для лиц с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными проблемами", – добавила она.

В то же время, как пишет  издание SuperAgronom, в течение недели в Украине будет господствовать прохладная дождливая погода. 

В первой половине недели с 22 по 25 июня в Украине будет бушевать настоящая непогода. Данный период принесет дожди, грозы, шквалы, местами с градом.

По данным мониторинга Метео Фарм, начиная с 23 по 24 июня в эпицентре дождевой волны окажутся западные, северные и центральные области, на остальной территории прогнозируются несущественные осадки.

"Ночные температуры на большей части территории будут находиться в пределах + 13 ... + 20 ° С, лишь на юге - + 15 ... + 21 ° С. Дневная температура в северных и центральных областях составит + 21 ... + 29 ° С, на западе прохладнее - + 20 ... + 27 ° С. Теплее на востоке и юге +23 ... + 30 ° С. Температура почвы почти на всей территории Украины будет находиться в пределах + 13 ... + 19 ° С, лишь на востоке и юге поднимется до + 22 ° С ", - свидетельствуют данные прогноза.

В период с 26 по 28 июня дожди почти прекратятся, только в западных областях время от времени будут наблюдаться кратковременные осадки. Преобладать солнечная погода с небольшой облачностью. Температурные показатели поползут вверх. Ночные температуры будут колебаться от +14 до + 20 ° С. Дневная температура в западных областях лишь +25 ... 27 ° С, в северных и центральных областях поднимется до + 26 ... + 30 ° С. В восточных и южных областях + 27 ... + 31 ° С тепла. Температура почвы в западных областях + 14 ... + 17 ° С, в северных и центральных +14 ... + 19 ° С. В восточных и южных областях этот показатель достигнет отметки + 16 ... + 21 ° С. Ветер будет преобладать северо, северо-восточного направления 2-5 м / с.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Больше новостей о: Погода Прогноз Непогода в Украине погода в Киеве погода в Украине Непогода в Киеве Наталка Диденко Прогноз погоды в Украине Прогноз погоды в Киеве

Похолодание придет, но ненадолго: синоптик дала пр...
Аномальный зной с мощными ливнями: синоптик дала п...
Похолодание и дожди с грозами. Прогноз погоды на 2...
Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о неп...
Под завалами в доме на Позняках нашли тело еще одного погибшего
Во Львовской области возобновляют пассажирские перевозки
Новости
Улететь можно уже в 13 стран, банки борются с нервными клиентами, Шмыгаль не так написал о войне 07:00 Новости дня
Министр минэкономики в мае заработал вдвое меньше, чем его заместитель 06:30 Документ
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Байден просил у Порошенко гарантии уголовного непреследования для Яценюка 23:51
больше новостей
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики, — киевлянин 13:31
больше новостей
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
больше новостей
На Прикарпатье и Буковине дожди затопили 9 районов, объявлено чрезвычайное положение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok