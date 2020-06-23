В Украину идет циклон с "погодным аттракционом": синоптик предупредила о ливнях и смерчах

В то время, как на этой неделе украинцев ожидает весь спектр погодных явлений: жара, грозы, дожди, похолодание и снова жара, в Украине продолжит бушевать непогода и во вторник 23 июня. Сильные дожди ожидаются на западе страны, а также доберутся до ряда центральных областей и столицы. В то же время температура воздуха будет колебаться от 19 до 33 градусов в зависимости от региона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, над западной частью Украины снова будет "кружить" циклон, в связи с чем дожди еще усилятся.

"Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей. Вечером – в Киевской области. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи. Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге Украины, в Кропивницком с районами, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха ночью 15-22 градуса, днем ​​градусы разбегутся: на западе 19-24, на востоке – 28-33, на севере, в центре и на юге – 24-29", – написала Диденко.

В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. 23 июня температура воздуха в столице немного понизится, ожидается 26-27 градусов.

Синоптик отметила, что еще немного снизится температура в среду, 24 июня, – до 24 градусов. А вот во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова ожидается понижение температуры воздуха.

"Такие погодные аттракционы, резкие скачки атмосферного давления, температуры воздуха, мгновенного изменения солнечной погоды на сильный ливень – испытание для людей с нарушенным вестибулярным аппаратом, для лиц с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными проблемами", – добавила она.

В то же время, как пишет издание SuperAgronom, в течение недели в Украине будет господствовать прохладная дождливая погода.

В первой половине недели с 22 по 25 июня в Украине будет бушевать настоящая непогода. Данный период принесет дожди, грозы, шквалы, местами с градом.

По данным мониторинга Метео Фарм, начиная с 23 по 24 июня в эпицентре дождевой волны окажутся западные, северные и центральные области, на остальной территории прогнозируются несущественные осадки.

"Ночные температуры на большей части территории будут находиться в пределах + 13 ... + 20 ° С, лишь на юге - + 15 ... + 21 ° С. Дневная температура в северных и центральных областях составит + 21 ... + 29 ° С, на западе прохладнее - + 20 ... + 27 ° С. Теплее на востоке и юге +23 ... + 30 ° С. Температура почвы почти на всей территории Украины будет находиться в пределах + 13 ... + 19 ° С, лишь на востоке и юге поднимется до + 22 ° С ", - свидетельствуют данные прогноза.

В период с 26 по 28 июня дожди почти прекратятся, только в западных областях время от времени будут наблюдаться кратковременные осадки. Преобладать солнечная погода с небольшой облачностью. Температурные показатели поползут вверх. Ночные температуры будут колебаться от +14 до + 20 ° С. Дневная температура в западных областях лишь +25 ... 27 ° С, в северных и центральных областях поднимется до + 26 ... + 30 ° С. В восточных и южных областях + 27 ... + 31 ° С тепла. Температура почвы в западных областях + 14 ... + 17 ° С, в северных и центральных +14 ... + 19 ° С. В восточных и южных областях этот показатель достигнет отметки + 16 ... + 21 ° С. Ветер будет преобладать северо, северо-восточного направления 2-5 м / с.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.