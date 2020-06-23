Карантин и падение инвестиций были основными причинами снижения ВВП в 1-м квартале, – НБУ

В то время, как Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Украины с 7,7% до 8,2% в 2020 году, Национальный банк отмечает, что основные причины падения украинской экономики в 1-м квартале – негативное влияние карантина на секторы услуг, стремительное падение инвестиций, углубление падения потребления государственного сектора на фоне сложной фискальной ситуации, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Фактическое падение экономики было более существенным за оценку Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2020 (0,5%).

Это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось.

Весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций.

Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении.

Такие значительные темпы падения инвестиций наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов.

К началу коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания.

Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь.

В 1-м квартале 2020 впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд гривен.

Доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в 1-м квартале 2019 года.

Ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, ведь 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий.

Как сообщали Українські Новини, по данным международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, ожидается снижение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление на 3,6% в 2021 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.