Moody's прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020

В то время, как с января по апрель ВВП Украины упал на 5% , м

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Moody's ожидает, что экономика – из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низкие денежные переводы - резко сократится в этом году.

Экономический рост, как отмечают в агентстве, постепенно начнет восстановление со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году.

При этом, как ожидают в Moody's, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП.

По мнению Moody's, настроения инвесторов по отношению к Украине хотя и могут улучшиться с новой программой Международного валютного фонда, но тем нее менее будут оставаться настороженными, учитывая выросшее неприятие риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики.

Согласно прогнозу, валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около 22 млрд долларов, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта.

Как сообщали Українські Новини, МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2020.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую кредитную программу для Украины во вторник, 9 июня, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.