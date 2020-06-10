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10 июня 2020, среда, 12:27 143
Экономика 2020-06-10T13:00:37+03:00
Українські Новини
МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2020

МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2020

Анна Рудык
МВФ, ВВП, Снижение ВВП, ВВП Украины
ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз снижения ВВП Украины с 7,7% до 8,2% в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные МВФ, передают Українські Новини.

Кроме того, ухудшен прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1%.

На 2022 год рост ВВП прогнозируется на уровне 3%.

Среднегодовая инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 4,5% (прогноз сохранен), в 2021 – 7,2%, а в 2022 – 5,6%.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую кредитную программу для Украины во вторник, 9 июня, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов. При этом первый транш ожидается в размере 2,1 млрд долларов будет выделен 11 июня и поступит в госбюджет Украины. Это позволит обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также - обеспечить своевременное осуществление выплат по долговым обязательствам.

Также мы писали об условиях новой программы МВФ

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