Байден просил у Порошенко не дать Гройсману уволить предправления "Нефтегаза" Коболева, – записи Деркача

В 2016 году экс-вице-президент США Джо Байден просил у предыдущего Президента Украины Петра Порошенко не дать бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману уволить председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко от 19 декабря 2016 года, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини.

"Повышение стабильности и улучшение взаимосовместимости "Нефтегаза" с третьими сторонами стало подтверждением успешности экономических реформ. Моя команда тесно сотрудничает с руководством "Нефтегаза", которое считается командой преданных реформаторов и талантливых менеджеров. Надеемся, что нынешнее руководство останется на занимаемых должностях", – сказал Байден.

Также он добавил, что ему известно, что Гройсман выступает за увольнение Коболева.

При этом Порошенко сказал, что у него нет информации, касательно намерений Коболева, однако он пообещал Байдену держать ситуацию "в поле зрения".

"Позову Коболева, главу "Нефтегаза", и обговорю это с ним. Спрошу, о чем речь. Проведу расследование", – сказал Порошенко.

В свою очередь Деркач заявил, что американцы хотели сохранить Коболева на должности для совместного заработка на реверсе российского газа с наценкой в 50 евро на тысячу куб. м газа.

"Цена интереса составляет 50 евро на каждой тысяче кубов, то есть, речь идет о коррупционном налоге, на каждого гражданина Украины, через повышение тарифов на газ от "Нефтегаза". Таким образом, команда так называемых реформаторов "снефтегазила" только по самым скромным расчетам специалистов 1,5 млрд долларов сограждан, выплатили себе зарплаты и премии и поделились со своими американскими кураторами", – подчеркнул Деркач.

Как сообщали Українськi Новини, согласно записям разговоров Байдена и Порошенко, которые обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, в 2016 году тогдашний вице-президент США просил у пятого Президента Украины гарантии отсутствия уголовного преследования для тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в случае его ухода в отставку.

Также согласно опубликованным аудиозаписям разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", бывший Президент сообщил, что повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%.