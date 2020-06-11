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  • В ВОЗ удивлены низкой смертностью от коронавируса в России и потребовали от страны объяснить метод лечения
11 июня 2020, четверг, 08:33 13
Мир 2020-06-11T08:33:55+03:00
Українські Новини
В ВОЗ удивлены низкой смертностью от коронавируса в России и потребовали от страны объяснить метод лечения

В ВОЗ удивлены низкой смертностью от коронавируса в России и потребовали от страны объяснить метод лечения

Елизавета Кесельман
Россия, ВОЗ, Коронавирус в России, Смертность от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Европе главным дезинформатором по статистике коронавируса назвали Россию, в стране обнаружили необычайно низкую смертность от COVID-19, что выглядит странно на фоне высокой заболеваемости. В ВОЗ потребовали от властей объяснить, какой метод используется для определения причины смерти больных. Об этом передает российский Интерфакс. 

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве, власти России должны пересмотреть способы выявления, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится "необычно".

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", — сказал Райан.

По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.

В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

"В некоторых случаях могут завышать, могут быть другие основные причины заболевания", - сказал он.

В России неоднократно отрицали манипуляции со статистикой по COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Россия предложила ВОЗ 8 вакцин от коронавируса. 

Тем временем, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия развалится еще при нашей жизни. 

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