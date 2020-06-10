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  • Россия и Китай являются главными дезинформаторами во время пандемии COVID-19, – ЕС
10 июня 2020, среда, 15:34 781
Мир 2020-06-10T15:34:14+03:00
Українські Новини
Россия и Китай являются главными дезинформаторами во время пандемии COVID-19, – ЕС

Россия и Китай являются главными дезинформаторами во время пандемии COVID-19, – ЕС

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Россия, Китай, Коронавирус, Дезинформация
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

В Европейском Союзе, где ранее призвали всю Европу открыть границы до конца июня, назвали две страны, которые проводят масштабную кампанию по дезинформации во время пандемии коронавируса. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

Юрова назвала "главными внешними игроками" Российскую Федерацию и Китай, отметив, что в Еврокомисии имеются доказательства, на основании которых делаются столь громкие заявления. 

"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - отметила она.

В частности, по словам Юровой, страны во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации и входят в число "иностранных игроков", которые стремятся "подорвать демократические дебаты" и повысить свой имидж.

При этом замглавы ЕК отметила, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия развалится еще нашей при жизни. 

Кроме того, СМИ опубликовали информацию о том, что Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами. 

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