В Минэкономики рассказали, как карантин повлияет на цены на продукты

Несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса, цены на продукты в Украине повышаться не будут. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко в эфире телеканала "Украина 24".

Так, он сообщил, что ожидаются лишь сезонные скачки цен.

"Рынок соответствующих товаров довольно насыщен, мы являемся аграрной страной, у нас достаточно много продуктов питания, мы даже можем их экспортировать, поэтому скачков цен, кроме сезонных, не будет", - подчеркнул Глущенко.

Вместе с тем, чиновник отметил, что сезонные колебания цен тем или иным образом всегда происходят, но глобальных изменений не предвидится.

Как сообщали Українські Новини, в апреле цены на яблоки подскочили почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но также подросли цены на другие продукты на 0,8% по сравнению с мартом 2020 года.

Также рост цен на социально значимые товары и лекарства будут под государственным контролем.

Тем временем на рынке появились первые украинские черешни.