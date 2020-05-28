В Минэкономики рассказали, как карантин повлияет на цены на продукты

Несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса, цены на продукты в Украине повышаться не будут. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко в эфире телеканала "Украина 24". Так, он сообщил, что ожидаются лишь сезонные скачки цен. "Рынок соответствующих товаров довольно насыщен, мы являемся аграрной страной, у нас достаточно много продуктов питания, мы даже можем их экспортировать, поэтому скачков цен, кроме сезонных, не будет", - подчеркнул Глущенко. Вместе с тем, чиновник отметил, что сезонные колебания цен тем или иным образом всегда происходят, но глобальных изменений не предвидится. Как сообщали Українські Новини, в апреле цены на яблоки подскочили почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но также подросли цены на другие продукты на 0,8% по сравнению с мартом 2020 года. Также рост цен на социально значимые товары и лекарства будут под государственным контролем. Тем временем на рынке появились первые украинские черешни.