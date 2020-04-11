Министр инфраструктуры Криклий в марте получил 97 тыс. гривен. Его госсекретарь — в полтора раза больше

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия, который накануне пытался засекретить свой бэк-офис, составила за март 97 тыс. гривен, его заместителей - от 52 тыс. до 113 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 157 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в марте, составила 97 062 гривны, из них должностной оклад по 4 марта составил 7 665 гривен, с 5 марта - 45 994 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн (по 4 марта) - 1 533 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений(по 4 марта) - 1 149 гривен, компенсация за неиспользованный отпуск (при увольнении 4 марта) - 32 608 гривен, перерасчет за предыдущий период (по 4 марта) - 8 110 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 78 134 гривны.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 56 500 гривен, заместителей Наталии Форсюк - 113 351 гривну (61 410 - компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 4 марта, 5 марта Форсюк была переназначена), Олега Ющенко - 52 352 гривны, госсекретаря Андрея Галущака - 156 783 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Криклий задекларировал 1,079 млн гривен доходов в 2019 году.

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за февраль составила 41 тыс. гривен.