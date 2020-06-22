Полицейские будут раздавать маски в электричках и проверять соблюдение карантина

В то время, как в Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина, Национальная полиция усилила контроль за карантинными ограничениями для пассажиров железнодорожного транспорта, задействовав дополнительные наряды полицейских.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"С киевлянами и гостями столицы правоохранители проводят профилактические беседы и призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Во исполнение постановления Кабинета Министров от 20 мая 2020 года № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий", после проведенного инструктажа наряды сотрудников полиции заступают на усиленное дежурство с целью контроля за соблюдением гражданами правил карантина", - говорится в нем.

Указано, что с сегодняшнего дня, 22 июня, выделены дополнительные наряды милиции, которые патрулируют территорию железнодорожных вокзалов, в том числе пригородные и городские электрички.

"Прежде всего мы нацелены на предупреждение и профилактику. Поэтому полицейские проводят с пассажирами беседы и разъясняют им о необходимости ношения защитных масок. Также правоохранители будут иметь при себе определенный запас таких средств индивидуальной защиты и выдают их тем гражданам, у которых они отсутствуют", - сказал начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта полиции Киева Андрей Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, в поездах больше не будут кормить, а на вокзалах нужно носить маску, — МОЗ опубликовал новые рекомендации.

Акционерное общество "Укрзализныця" 27 мая возобновило работу железнодорожных билетных касс на вокзалах в рамках ослабления карантина.