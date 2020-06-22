На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: ранен воин ВСУ

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 22 июня, вследствие чего один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи Попасной, Голубовского, Хутора Вольный, Орехово, Новотошковского, а также Новозвановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции возле Широкино.

Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Противнику украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области, 1 военный ранен.

Ранее боевики применяли запрещенное оружие, за сутки ранили трех военных.

Тем временем, украинские военные уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты в Донецкой области.