подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июня 2020, понедельник, 19:00 11
Силовые структуры 2020-06-22T19:00:39+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: ранен воин ВСУ

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 22 июня, вследствие чего один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи Попасной, Голубовского, Хутора Вольный, Орехово, Новотошковского, а также Новозвановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции возле Широкино.

Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Противнику украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 21 июня, включая населенный пункт в Донецкой области, 1 военный ранен.

Ранее боевики применяли запрещенное оружие, за сутки ранили трех военных.

Тем временем, украинские военные уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты в Донецкой области. 

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина
Риски более негативного и продолжительного влияния пандемии COVID-19 на экономику сохраняются, — НБУ
Новости
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: ранен воин ВСУ 19:00
В МОЗ объявили, что Киевская и Винницкая область готовы к ослаблению карантина 18:57
Если не снимут голову Госкосмоса, депутаты могут требовать увольнения министра Петрашко, — Наумович 18:55
Запрет на въезд украинцев в Молдову действует до июля, — посольство 18:32
Взрыв на Позняках: в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку 18:26
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
больше новостей
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
больше новостей
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok