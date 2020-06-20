Украинские военные уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты в Донецкой области

Украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты С-8 в Павлополе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операций объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Сегодня в окрестностях Павлополя, что в Донецкой области, неподалеку жилых домов и позиций украинских военнослужащих, обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8. Поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта", - сообщили в ООС.

По словам военного инженера, ракеты не сработали, ударившись о землю, боеголовки отломились, после чего их было уничтожено.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - заявили в ООС.

Ракеты С-8. Фото: пресс-центр ООС

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе двое военных ВСУ подорвались на мине, боевики лишились пятерых бойцов за сутки.



18 июня в бою погиб украинский военный, еще один ранен.