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22 червня 2020, понеділок, 18:08 12
Суспільство 2020-06-22T21:15:03+03:00
Українські Новини
Соцмережі вибухнули обуренням через слова Шмигаля про початок Другої світової війни в 1941 році

Соцмережі вибухнули обуренням через слова Шмигаля про початок Другої світової війни в 1941 році

Ольга Фандорина
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оконфузився в соцмережі Facebook постом з пам'ятною датою, в якому написав, що Друга світова війна увірвалася до осель українців 22 червня 1941 року, і хоч він виправив помилку і попросив "не використовувати трагічні події нашого минулого для піару і спекуляцій", корристувачі соцмереж висловили обурення,а  прем'єр-міністру порадили вивчити історію.

Денис Шмигаль написав на своїх сторінках у соціальних мережах пост, який присвятив Дню скорботи і пам'яті жертв війни.

"У цей день Друга світова війна увірвалася до коженої української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 мільйонів українців. Це жахливі цифри", - написав прем'єр-міністр.

Пост Шмигаля про Другу світову війнуПост Шмигаля про Другу світову війну

Коментарі до посту ШмигаляКоментарі до посту Шмигаля

Шмигаль виправив пост, проте в коментарях питання початку Другої світової війни обговорюють досі.

Коментар Тані МикитенкоКоментар Тані Микитенко

Коментар Andrii OsadchukКоментар Andrii Osadchuk

Коментар до допису прем'єр-міністраКоментар до допису прем'єр-міністра

Пост про допис прем'єраПост про допис прем'єра

Коментар до допису прем'єра ШмигаляКоментар до допису прем'єра Шмигаля

Коментар до допису прем'єраКоментар до допису прем'єра

Коментарі до посту прем'єраКоментарі до посту прем'єра

Так, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів Шмигаля не мав наміру проводити масові заходи в День пам'яті і примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня.

 

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