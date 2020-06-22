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22 июня 2020, понедельник, 17:28 42
Финансы 2020-06-22T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти в цене. Курс валют на 23 июня

Гривна продолжает расти в цене. Курс валют на 23 июня

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс валют на 23 июня
Курс валют на 23 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD, в то время, как после выходных курс доллара и евро продолжает понижаться в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0835
1 доллар США 26,6695
1 швейцарский франк 28,0643
10 иен 2,4945
10 российских рублей 3,8370
1 евро 29,8952

Как сообщали Українські Новини, в период с 12 по 19 июня в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного падения курс продажи наличного доллара повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить. В этот период благоприятное время для покупки валюты.

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