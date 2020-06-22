Гривна продолжает расти в цене. Курс валют на 23 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD, в то время, как после выходных курс доллара и евро продолжает понижаться в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0835 1 доллар США 26,6695 1 швейцарский франк 28,0643 10 иен 2,4945 10 российских рублей 3,8370 1 евро 29,8952

Как сообщали Українські Новини, в период с 12 по 19 июня в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного падения курс продажи наличного доллара повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить. В этот период благоприятное время для покупки валюты.