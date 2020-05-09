В Берлине на Бранденбургских воротах появилось украинское слово "дякую"

В ночь на 9 мая, когда в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, на Бранденбургских воротах в Берлине по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе высветили слово "Спасибо!" на украинском, русском, английском, французском, немецком, а также польском и белорусском языках, пишет DW.

"Поздно вечером 8 мая 1945 капитуляция вступила в силу. Этой проекции Берлин предпочел бы через 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - говорилось в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Ное Вахе (Neue Wache), чтобы почтить память жертв нацизма.

"Освобождение пришло извне. Оно должно прийти извне - слишком глубоко увязла эта страна в беде, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, мудрости и готовности к примирению, выявленными бывшими военными противниками", - заявил тогда Штайнмайер.

Das war unsere digitale Themenwoche rund um #75JahreKriegsende! 📱 Wir sagen DANKE an unsere Partner und Unterstützer und an alle, die online dabei waren! 🙌 Unsere virtuelle Ausstellung, Podcast und AR-App bleiben übrigens weiterhin online verfügbar: https://t.co/3X4PSf7otY pic.twitter.com/ha2B0ImHGI — Kulturprojekte Berlin (@kulturprojekteb) May 9, 2020

Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Ранее Зеленский призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.