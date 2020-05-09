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  • В Берлине на Бранденбургских воротах появилось украинское слово "дякую"
09 мая 2020, суббота, 23:47 227
Мир 2020-05-09T23:50:26+03:00
Українські Новини
В Берлине на Бранденбургских воротах появилось украинское слово "дякую"

В Берлине на Бранденбургских воротах появилось украинское слово "дякую"

Ярина Вацяк
Вторая мировая война, Германия, Берлин, 9 мая

В ночь на 9 мая, когда в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, на Бранденбургских воротах в Берлине по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе высветили слово "Спасибо!" на украинском, русском, английском, французском, немецком, а также польском и белорусском языках, пишет DW.

"Поздно вечером 8 мая 1945 капитуляция вступила в силу. Этой проекции Берлин предпочел бы через 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - говорилось в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Ное Вахе (Neue Wache), чтобы почтить память жертв нацизма.

"Освобождение пришло извне. Оно должно прийти извне - слишком глубоко увязла эта страна в беде, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, мудрости и готовности к примирению, выявленными бывшими военными противниками", - заявил тогда Штайнмайер.

Українські Новини, Владимир Зеленский на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне.

Ранее Зеленский призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.

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