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  • Бесплатные фотовыставки и "Неделя швейцарского кино": афиша мероприятий на День Конституции
23 июня 2020, вторник, 06:15 52
Афиша 2020-06-23T06:15:01+03:00
Українські Новини
Бесплатные фотовыставки и "Неделя швейцарского кино": афиша мероприятий на День Конституции

Бесплатные фотовыставки и "Неделя швейцарского кино": афиша мероприятий на День Конституции

Ирина Николенко
День Конституции, Мероприятия, Фотовыставка, Выходные в июне, неделя швейцарского кино, выходные на День Конституции
Афиша мероприятий на День Конституции. Фото: pixabay
Афиша мероприятий на День Конституции. Фото: pixabay

В связи с тем, что на День Конституции в украинцев будет трехдневный уик-энд, на выходных в Киеве организуют бесплатные мероприятия. Украинцам предлагают посетить бесплатные фотовыставки и фестиваль "Неделя швейцарского кино", передают Українські Новини.

Программа бесплатных мероприятий 27 июня

Фотовыставка "The Leica"

Впервые в Украине в Галерее Киевской Школы Фотографии состоится бесплатная фотовыставка работ известного американского портретиста Джока Сторджеса "The Leica".

Его работы включены в коллекции 33 музеев мира, среди которых Музей современного искусства, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Национальная библиотека в Париже и Франкфуртский музей современного искусства в Германии.

Фестиваль "Неделя швейцарского кино 2020"

Украинцы имеют возможность приобщиться к кинопоказам на фестивале "Неделя швейцарского кино 2020", который продлится 27 и 28 июня. Посольство Швейцарии в Украине представляет 4-ю "Неделя швейцарского кино" в режиме онлайн. В программе – актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. В этом году основное внимание сосредотачивается на гендерному равенству. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа:

  • Драма "Счастливый Лазарь" режиссера Аличе Рорвахера
  • Историческая драма "Божественный порядок" режиссера Петра Бьондини Фольпе
  • Комедия "Стрикер" режиссера Петера Луизе
  • Мелодрама "За ветром" режиссера Беттина Оберли
  • Анимационный фильм "Жизнь Кабачка" режиссера Клода Баррас
  • Драма "Невинный" режиссера Симона Жакме
  • Мелодрама "Вокруг Луизы" режиссера Ольги Баиллиф
  • Мелодрама "Мечта Катрины" режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеры
  • Трагикомедия "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" режиссера Михаэля Штайнера
  • Мелодрама "7 дней" режиссера Роландо Колла

Проект "Конвейер сейшн" Кристины Ридзель

Проект "Конвейер сейшн" Кристины Ридзель рассказывать о темах постижения личности человека, его психологии, исключительности в реалистическом и абстрактном мире. Подниматься также вопрос взаимосвязи человека и общества: гармоничного сочетания с ним, или противостояние. Вход свободный. Приобщиться к мероприятию можно по предварительной договоренности. Место проведения: ул. Кирилловская, 65б.

Программа бесплатных мероприятий 28 июня

Фотопроект "Четыре часа из жизни цапли"

28 июня можно посетить фотопроект "Четыре часа из жизни цапли" Сергея Скибы. Фотограф входит в творческое фотографическое объединение "Икар". Фотовыставка будет экспонироваться в галерее "Kyivphotos-Hall" в помещении Киевской публичной библиотеки им. Гоголя, по адресу: ул. Большая Васильковская. Выставка продлится с 11:00 до 18:00.

Ранее Українські Новини сообщали, в связи с Днем Конституции украинцы планируют провести выходные на Черном море и Азовском побережье.

Один из популярных направлений туризма, где украинцы планируют отдохнуть на День Конституции – живописные Карпаты.

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