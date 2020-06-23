Бесплатные фотовыставки и "Неделя швейцарского кино": афиша мероприятий на День Конституции

В связи с тем, что на День Конституции в украинцев будет трехдневный уик-энд, на выходных в Киеве организуют бесплатные мероприятия. Украинцам предлагают посетить бесплатные фотовыставки и фестиваль "Неделя швейцарского кино", передают Українські Новини.

Программа бесплатных мероприятий 27 июня

Фотовыставка "The Leica"

Впервые в Украине в Галерее Киевской Школы Фотографии состоится бесплатная фотовыставка работ известного американского портретиста Джока Сторджеса "The Leica".

Его работы включены в коллекции 33 музеев мира, среди которых Музей современного искусства, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Национальная библиотека в Париже и Франкфуртский музей современного искусства в Германии.

Фестиваль "Неделя швейцарского кино 2020"

Украинцы имеют возможность приобщиться к кинопоказам на фестивале "Неделя швейцарского кино 2020", который продлится 27 и 28 июня. Посольство Швейцарии в Украине представляет 4-ю "Неделя швейцарского кино" в режиме онлайн. В программе – актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. В этом году основное внимание сосредотачивается на гендерному равенству. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа:

Драма "Счастливый Лазарь" режиссера Аличе Рорвахера

Историческая драма "Божественный порядок" режиссера Петра Бьондини Фольпе

Комедия "Стрикер" режиссера Петера Луизе

Мелодрама "За ветром" режиссера Беттина Оберли

Анимационный фильм "Жизнь Кабачка" режиссера Клода Баррас

Драма "Невинный" режиссера Симона Жакме

Мелодрама "Вокруг Луизы" режиссера Ольги Баиллиф

Мелодрама "Мечта Катрины" режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеры

Трагикомедия "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" режиссера Михаэля Штайнера

Мелодрама "7 дней" режиссера Роландо Колла

Проект "Конвейер сейшн" Кристины Ридзель

Проект "Конвейер сейшн" Кристины Ридзель рассказывать о темах постижения личности человека, его психологии, исключительности в реалистическом и абстрактном мире. Подниматься также вопрос взаимосвязи человека и общества: гармоничного сочетания с ним, или противостояние. Вход свободный. Приобщиться к мероприятию можно по предварительной договоренности. Место проведения: ул. Кирилловская, 65б.

Программа бесплатных мероприятий 28 июня

Фотопроект "Четыре часа из жизни цапли"

28 июня можно посетить фотопроект "Четыре часа из жизни цапли" Сергея Скибы. Фотограф входит в творческое фотографическое объединение "Икар". Фотовыставка будет экспонироваться в галерее "Kyivphotos-Hall" в помещении Киевской публичной библиотеки им. Гоголя, по адресу: ул. Большая Васильковская. Выставка продлится с 11:00 до 18:00.

Ранее Українські Новини сообщали, в связи с Днем Конституции украинцы планируют провести выходные на Черном море и Азовском побережье.

Один из популярных направлений туризма, где украинцы планируют отдохнуть на День Конституции – живописные Карпаты.