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21 июня 2020, воскресенье, 14:42 957
Медицина 2020-06-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
Второй день подряд Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, - Минздрав

Второй день подряд Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, - Минздрав

Ирина Николенко
Минздрав, коронавирус в Украине, послабление карантина, послабление карантина в Киеве
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения заявляет, что Киев и 9 областей второй день подряд не соответствуют критериям для смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (14,19 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,45), Волынская (37,24), Житомирская (17,56), Закарпатская (41,24), Ивано-Франковская (20,99), Львовская (39,15), Ривненская (46,07), Тернопольская (25,14), Черновицкая (45,27) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12).

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская область (55,72%) и Черновицкая (50,12%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,58%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 98,55.

Как сообщали Українські Новини, 20 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 735 до 36 560, количество умерших от заболеваний – на 8 человек до 1 002 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 12,6%, количество новых летальных случаев – на 11,1%.

С понедельника начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по противодействию распространения коронавируса.

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