Игроки рынка задолжали "Энергоатому" 20,6 млрд гривен

По состоянию на 16 июня задолженность перед национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" за отпущенную в 2020 году электроэнергию составляет 8,992 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в "Энергоатоме".

В частности, задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" составляет 6,695 млрд гривен (2,948 млрд гривен за отпущенную электроэнергию в феврале, 1,577 млрд гривен в апреле и 2,17 млрд гривен в мае).

В свою очередь, задолженность национальной энергетической компании "Укрэнерго" за указанный период составляет 2,297 млрд гривен (1,509 млрд гривен за электроэнергию апреля и 787,7 млн гривен за электроэнергию мая).

Кроме того, просроченная задолженность государственного предприятия "Энергорынок" перед "Энергоатомом" составляет 11,668 млрд гривен, в том числе задолженность за товарную продукцию 2019 года - 3,533 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Герус просит АМКУ проверить аукционы "Энергоатома" по продаже электроэнергии.

Также Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.