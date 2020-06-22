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22 червня 2020, понеділок, 15:08 21
Економіка 2020-06-22T18:15:03+03:00
Українські Новини
Гравці ринку заборгували "Енергоатому" 20,6 млрд гривень

Гравці ринку заборгували "Енергоатому" 20,6 млрд гривень

Григорий Яковенко
Укренерго, Енергоатом, Заборгованість за електроенергію
"Енергоатом".

Заборгованість перед національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" станом на 16 червня за відпущену в 2020 році електроенергію становить 8,992 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в "Енергоатомі".

Зокрема, заборгованість державного підприємства "Гарантований покупець" становить 6,695 млрд гривень (2,948 млрд гривень за відпущену електроенергію у лютому, 1,577 млрд гривень у квітні і 2,17 млрд гривень у травні).

У свою чергу, заборгованість національної енергетичної компанії "Укренерго" за вказаний період становить 2,297 млрд гривень (1,509 млрд гривень за електроенергію квітня і 787,7 млн гривень за електроенергію травня).

Крім того, прострочена заборгованість державного підприємства "Енергоринок" перед "Енергоатомом" становить 11,668 млрд гривень, у тому числі заборгованість за товарну продукцію 2019 року - 3,533 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Герус просить АМКУ перевірити аукціони "Енергоатому" з продажу електроенергії.

Також "Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну.

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