Гравці ринку заборгували "Енергоатому" 20,6 млрд гривень

Заборгованість перед національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" станом на 16 червня за відпущену в 2020 році електроенергію становить 8,992 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в "Енергоатомі".

Зокрема, заборгованість державного підприємства "Гарантований покупець" становить 6,695 млрд гривень (2,948 млрд гривень за відпущену електроенергію у лютому, 1,577 млрд гривень у квітні і 2,17 млрд гривень у травні).

У свою чергу, заборгованість національної енергетичної компанії "Укренерго" за вказаний період становить 2,297 млрд гривень (1,509 млрд гривень за електроенергію квітня і 787,7 млн гривень за електроенергію травня).

Крім того, прострочена заборгованість державного підприємства "Енергоринок" перед "Енергоатомом" становить 11,668 млрд гривень, у тому числі заборгованість за товарну продукцію 2019 року - 3,533 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Герус просить АМКУ перевірити аукціони "Енергоатому" з продажу електроенергії.

Також "Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну.