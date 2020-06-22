подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Герус просит АМКУ проверить аукционы "Энергоатома" по продаже электроэнергии
22 июня 2020, понедельник, 11:13 365
Экономика 2020-06-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
Герус просит АМКУ проверить аукционы "Энергоатома" по продаже электроэнергии

Герус просит АМКУ проверить аукционы "Энергоатома" по продаже электроэнергии

Григорий Яковенко
Электроэнергия, АМКУ, Энергоатом, Андрей Герус
Герус Андрей Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрей Фото: facebook/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус намерен обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) для проверки "спецаукционов" по продаже электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на наличие нарушений конкурентного законодательства.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На этой неделе проходил первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатомом", что было определено в рамках плана действий Антикризисного штаба. Этот спецаукцион имел определенные специфические условия: 1. Участвовать могли компании, в себестоимости которых электроэнергия составляет не менее 30%. 2. Минимальный лот, выставляемый на продажу, составлял 100 МВт (это очень много)", - написал Герус.

Он отметил, что такие ограничения являются странными, ведь если какое-то предприятие поработало над своей энергоэффективностью и у него электроэнергия в себестоимости составляет 29%, то такое предприятие уже не может принимать участие в таком "спецаукционе".

Герус уточнил, что учитывая такие ограничения, участие в аукционе могли принять только очень крупные предприятия, у которых очень высокая доля электроэнергии в себестоимости и фактически это 2 предприятия: крупнейший производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская область) и Запорожский ферросплавный завод (ЗФЗ).

Кроме того, Герус добавил, что ранее "Энергоатом" продавал электроэнергию по одному критерию - цена и на некоторых аукционах было по 27 участников, которые конкурировали между собой за электроэнергию "Энергоатома".

"Но теперь министерство запретило обычные аукционы и ввело "спецаукционы" для избранных. Как следствие, "Энергоатом" не может по нормальной цене продать свою электроэнергию, 3 блока АЭС стоят в простое. А государственная компания, которая имеет электроэнергию по наиболее конкурентной цене, даже на зарплату уже берет кредиты в банках. К сожалению, министерский план выхода из кризиса вызывает еще больший кризис для государственного "Энергоатома", владельцами которого являются все граждане Украины. Нам срочно нужен полноценный постоянный министр энергетики, который будет заботиться об общественных и государственных интересах", - подчеркнул он.

Герус готовит обращение к АМКУ, считает ли комитет такие спецаукционы элементом конкурентного рынка.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.

Также Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Больше новостей о: Электроэнергия АМКУ Энергоатом Андрей Герус

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она...
На украинских АЭС работает лишь треть от всех энер...
Юрий Дощатов: основных кандидатов на пост министра...
Украина обязалась усилить полномочия Антимонопольн...
Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД
Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается третий день подряд
Новости
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого 11:48
Взрыв на Позняках: последние данные о пострадавших и разрушенных квартирах от МВД 11:35
Украина возобновила регулярные пассажирские перевозки. Сегодня прибыл первый самолет из Минска 11:30
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
больше новостей
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok