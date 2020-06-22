Герус просит АМКУ проверить аукционы "Энергоатома" по продаже электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус намерен обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) для проверки "спецаукционов" по продаже электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на наличие нарушений конкурентного законодательства.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На этой неделе проходил первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатомом", что было определено в рамках плана действий Антикризисного штаба. Этот спецаукцион имел определенные специфические условия: 1. Участвовать могли компании, в себестоимости которых электроэнергия составляет не менее 30%. 2. Минимальный лот, выставляемый на продажу, составлял 100 МВт (это очень много)", - написал Герус.

Он отметил, что такие ограничения являются странными, ведь если какое-то предприятие поработало над своей энергоэффективностью и у него электроэнергия в себестоимости составляет 29%, то такое предприятие уже не может принимать участие в таком "спецаукционе".

Герус уточнил, что учитывая такие ограничения, участие в аукционе могли принять только очень крупные предприятия, у которых очень высокая доля электроэнергии в себестоимости и фактически это 2 предприятия: крупнейший производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская область) и Запорожский ферросплавный завод (ЗФЗ).

Кроме того, Герус добавил, что ранее "Энергоатом" продавал электроэнергию по одному критерию - цена и на некоторых аукционах было по 27 участников, которые конкурировали между собой за электроэнергию "Энергоатома".

"Но теперь министерство запретило обычные аукционы и ввело "спецаукционы" для избранных. Как следствие, "Энергоатом" не может по нормальной цене продать свою электроэнергию, 3 блока АЭС стоят в простое. А государственная компания, которая имеет электроэнергию по наиболее конкурентной цене, даже на зарплату уже берет кредиты в банках. К сожалению, министерский план выхода из кризиса вызывает еще больший кризис для государственного "Энергоатома", владельцами которого являются все граждане Украины. Нам срочно нужен полноценный постоянный министр энергетики, который будет заботиться об общественных и государственных интересах", - подчеркнул он.

Герус готовит обращение к АМКУ, считает ли комитет такие спецаукционы элементом конкурентного рынка.

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