Киев готов выделить 30 млн гривен помощи пострадавшим в результате взрыва на Позняках

Киев готов выделить 30 млн гривен помощи пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко.

Он отметил, что спасатели уже сутки работают на месте трагедии.

Они разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться.

На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул.

Также специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

"Я был на месте происшествия и днем, и вчера вечером. Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", - отметил мэр.

Также он подчеркнул, что многие сотрудники публичного акционерного общества "Укрзализныця" живут в этом доме, и компания предоставила им номера в гостиницах.

Часть людей решила пожить у родственников или знакомых.

"Также сообщу, что город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших. Я благодарен и киевлянам, которые откликнулись и пришли на место происшествия с готовностью помочь пострадавшим", - добавил Кличко.

Он сообщил, что в результате взрыва в столичной многоэтажке 3 человека погибли, судьба еще 2 киевлян остается неизвестной.

Как сообщали Українськi Новини, 16 квартир разрушены и 40 повреждены в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.