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22 июня 2020, понедельник, 11:30 1798
Транспорт 2020-06-22T13:15:03+03:00
Українські Новини
Украина возобновила регулярные пассажирские перевозки. Сегодня прибыл первый самолет из Минска

Украина возобновила регулярные пассажирские перевозки. Сегодня прибыл первый самолет из Минска

Ирина Николенко
Аэропорт Борисполь, Возобновление полетов, Владислав Криклий, регулярные авиарейсы, возобновление авиасообщения
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

В то время, как авиакомпания "Turkish Airlines" планирует возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля, сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс Минск-Киев. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

С 22 июня Украина возобновила международные регулярные пассажирские перевозки. По словам министра, все пункты пропуска в аэропортах открыто.

"Сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по восстановлению рейсов", – написал он.

На этой неделе планируется авиарейсы в аэропорте "Борисполь":

  • Авикомпания "Lufthansa" по маршруту Франкфурт-Киев-Франкфурт
  • Авикомпания "KLM" по маршруту Амстердам-​​Киев-Амстердам
  • Авикомпания "SWISS International Airlines" по маршруту Цюрих-Киев-Цюрих
  • Авикомпания "Belavia" по мрашруту Минск-Киев-Минск

Авиакомпания "Wizz Air Hungary" с 16 июня планирует возобновить сообщение из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию (компания уже имеет разрешения).

С 21 июня – авиакомпания "Ryanair" из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Перед тем, как приобрести билет, необходимо проверить условия въезда граждан Украины в страны ЕС, пока они не открыли свои границы для украинских.

"В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или вид на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда", – сообщил Криклий.

Ранее Українські Новини сообщали, лоукостер "Ryanair" возобновил авиарейсы в Украину. 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида.

Согласно табло аэропортов "Киев" и "Борисполь" 22 июня с Украины отправятся авиарейсы в 14 стран.

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