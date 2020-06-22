Украина возобновила регулярные пассажирские перевозки. Сегодня прибыл первый самолет из Минска

В то время, как авиакомпания "Turkish Airlines" планирует возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля, сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс Минск-Киев. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

С 22 июня Украина возобновила международные регулярные пассажирские перевозки. По словам министра, все пункты пропуска в аэропортах открыто.

"Сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по восстановлению рейсов", – написал он.

На этой неделе планируется авиарейсы в аэропорте "Борисполь":

Авикомпания "Lufthansa" по маршруту Франкфурт-Киев-Франкфурт

Авикомпания "KLM" по маршруту Амстердам-​​Киев-Амстердам

Авикомпания "SWISS International Airlines" по маршруту Цюрих-Киев-Цюрих

Авикомпания "Belavia" по мрашруту Минск-Киев-Минск

Авиакомпания "Wizz Air Hungary" с 16 июня планирует возобновить сообщение из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию (компания уже имеет разрешения).

С 21 июня – авиакомпания "Ryanair" из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются).

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Перед тем, как приобрести билет, необходимо проверить условия въезда граждан Украины в страны ЕС, пока они не открыли свои границы для украинских.

"В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или вид на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда", – сообщил Криклий.

Ранее Українські Новини сообщали, лоукостер "Ryanair" возобновил авиарейсы в Украину. 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида.

Согласно табло аэропортов "Киев" и "Борисполь" 22 июня с Украины отправятся авиарейсы в 14 стран.