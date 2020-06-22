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22 июня 2020, понедельник, 12:05 329
Общество 2020-06-22T12:30:02+03:00
Українські Новини
Дыры вместо квартир, завалы и паника: истории жителей дома и очевидцев взрыва на Позняках

Дыры вместо квартир, завалы и паника: истории жителей дома и очевидцев взрыва на Позняках

Анна Рудык
Взрыв, взрыв дома, Позняки, взрыв на Позняках

Вчера, 21 июня, в Киеве произошел взрыв жилого дома 1/5 на улице Соломии Крушельницкой с тремя погибшими, а спустя несколько часов после произошедшего жители аварийного здания начали делиться своими историями трагедии. Об этом сообщает Newsone.

Так, житель разрушенного дома Давид рассказал, что вышел после взрыва на лестничную площадку, где увидел девочку, залитую кровью. Она рассказала Давиду, что ее мама оказалась под завалами и попросила его о помощи. Когда парень пришел в указанную квартиру, понял, что помочь уже не сможет. Также он сообщил, что в той квартире был обрушен полностью пол и стены, чувствовался сильный запах газа.

А свидетель взрыва рассказал, что почувствовал запах не газа, а взрывчатых веществ. Однако огня, по его словам, при взрыве не было.

Также жительница дома, в котором произошел взрыв, Ирина, рассказала историю своего спасения сайту Голос.

"Я проснулась от того, что меня подбросило на кровати. Возникло чувство паники. Еще толком не зная и не понимая, что произошло, я побежала к входной двери. Она не открывалась. Заклинило. В это время в двери позвонил сосед и я крикнула, что меня заблокировало. Он буквально выломал двери. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть – коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически", - говорит Ирина. Её вместе с другими жителями спасатели эвакуировали через крышу.

Как сообщали Українські Новини, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. 

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