Каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР, – опрос КМИС

В то время как каждый десятый украинец готов уехать в Россию при условии доплаты $100 тыс., 50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не сожалеют о распаде СССР, 33,5% сожалеют, а 16,4% отказались ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом на западе и в центре страны большинство не сожалеет о развале СССР - 68,6% и 50,7% против 15,3% и 32,2%.

В то же время на юге и востоке преобладают те, кто сожалеет о распаде Союза - 48,1% и 49,3% против 39,1% и 34,6%.

На подконтрольной части Донбасса 41,5% опрошенных сожалеют, 36,9% - нет.

КМИС также проследил зависимость отношения к распаду СССР от электоральных предпочтений граждан.

Среди избирателей кандидатов в Президенты больше всего сожалеющих среди электората сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко (81,5% против 9,7%), а меньше всего - у избирателей бывшего Президента Петра Порошенко - 3,8% против 88,2%.

"Преимущественно не жалеют о распаде СССР также избиратели И. Смешко и А. Гриценко. В случае избирателей Ю. Тимошенко и О. Ляшко примерно одинаковое количество сожалеют и не сожалеют о распаде СССР", - говорится в пресс-релизе.

Среди избирателей Президента Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о развале Союза, а 28,7% жалеют.

"У избирателей Зеленского взгляды, близкие к взглядам населения Украины в целом", - отмечает КМИС.

Среди партийных электоральных предпочтений тенденции похожие.

Больше всего сожалеющих у "ОПЗЖ" (83,2% против 10,8%), меньше всего - у "Европейской солидарности" и "Голоса" (93,9% против 2% и 78,8% против 17,2%).

"Среди избирателей "Партии Шария" 50% жалеют, 30% - не жалеют", - сказано в релизе.

Электорат "Слуги народа" - это 53,6% тех, кто не сожалеет, и 28,4% тех, кто сожалеет.

Исследование показало зависимость отношения к распаду СССР от возраста, этничности, языка общения, уровня достатка и образования.

"Если среди молодежи (в возрасте до 30 лет) 14% жалеют о распаде СССР, то среди лиц в возрасте 70 лет и старше - 50%. Среди тех, кто своей этнической принадлежностью называет "украинец", 30,5% жалеют против 67% среди тех, кто называет себя "русский". Среди тех, кто преимущественно общается на украинском языке, 26% жалеют, среди тех, кто на русском языке - 44%. Среди самых бедных граждан 56% жалеют о распаде СССР, среди самых богатых - 17%. Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют, среди лиц с более низким образованием - 37-42%", - говорится в пресс-релизе.

На вопрос о том, чего пребывание в Советском Союзе принесло Украине больше - пользы или вреда, 34,7% ответили "пользы", 27,9% - "вреда", 25,5% затруднились ответить, а 12% отказались.

По сравнению с 2013 годом (если исключить из выборки аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса для корректности сравнения) количество тех, кто видит в советском периоде больше пользы сократилось с 48% до 35%, а тех, кто видит больше вреда - увеличилось с 18% до 28%.

КМИС также сравнил результаты своего исследования с опросом российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

"Половина украинцев (50%) не сожалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (34%) - сожалеет. В России ситуация почти зеркально противоположная: 65% россиян сожалеют о распаде СССР, не жалеют - 26%", - сказано в релизе.

Опрос проводился 24-31 мая среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, почти половина опрошенных "Левада-центром" россиян относятся к Украине отрицательно. При этом больше половины россиян считают, что Украина и Россия должны дружить.