56% опрошенных "Левада-центром" россиян считают, что Украина и Россия должны дружить

Пока 47% россиян относятся к Украине отрицательно, 56% жителей РФ, опрошенных аналитическим центром Юрия Левады, считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса за январь, передают Українськi Новини.

Респондентам задали вопрос: "С каким из следующих мнений по поводу отношений России и Украины вы бы скорее согласились?"

26% опрошенных выбрали вариант ответа "Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами с закрытыми границами, визами, таможнями", 56% — что "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможен", 15% выбрали вариант ответа "Россия и Украина должны объединиться в одно государство".

При этом 3% опрошенных затруднились ответить.

Опрос был проведен 23-29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах России.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

Как сообщали Українськi Новини, 49% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии, положительно относятся к России, 39% — отрицательно.

По результатам опроса "Левада-центра", рейтинг доверия Путину среди населения России снизился на 4 процентных пункта.