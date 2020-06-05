В Россию готовы уехать 11% опрошенных, но при условии доплаты $100 тыс

6,3% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы уехать в Россию, а если бы за это заплатили 100 тыс. долларов, то количество желающих увеличилось бы до 11,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, поехали бы они на постоянное проживание в Россию, если бы им сейчас без условий предоставили гражданство.

6,3% ответили утвердительно, 7,3% затруднились, 86,3% - отрицательно.

Среди жителей Запада готовы уехать только 1,7%, Центра - 3,9%, Востока - 8%, Юга - 15,3%, Донбасса - 17,3%.

Среди избирателей "Оппозиционной платформы - За життя" готовы уехать более 20%, Игоря Смешко - 7%, Владимира Зеленского - 5%, Юлии Тимошенко - 4%, Петра Порошенко - менее 1%.

В то же время, если бы к гражданству прилагалось 100 тыс. долларов, то 11,2% респондентов уехали бы, 8,6% затрудняются сказать, 80% отказались бы.

На Западе процент готовых выехать увеличивается до 5,2%, в Центре - до 8,7%, на Востоке - до 14, на Юге - до 19,3%, на Донбассе - до 26%.

Среди избирателей "Оппозиционной платформы" количество увеличивается до 30%, Тимошенко - до 8,6%, Смешко и Зеленского - до 8%, Порошенко - до 2,7%.

При этом уехать на постоянное проживание в США или ЕС в случае получения гражданства согласны 27,1% опрошенных, затрудняются ответить 7,8% и не согласны 65,1%.

Среди избирателей Юрия Бойко готовы уехать менее 10%, Виктора Медведчука - более 20% (оба - "Оппозиционная платформа"), остальных кандидатов - около 30%.

При этом в региональном разрезе ответы респондентов практически не отличаются.

Как сообщали Українськi Новини, 54,4% опрошенных SOCIS считают Россию агрессором.

Также 56% опрошенных "Левада-центром" россиян считают, что Украина и Россия должны дружить.