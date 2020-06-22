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22 червня 2020, понеділок, 11:13 7
Економіка 2020-06-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
Герус просить АМКУ перевірити аукціони "Енергоатому" з продажу електроенергії

Герус просить АМКУ перевірити аукціони "Енергоатому" з продажу електроенергії

Григорий Яковенко
АМКУ, Герус Андрей, Енергоатом
Герус Андрій Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрій Фото: facebook/andriy.gerus

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус має намір звернутися до Антимонопольного комітету (АМКУ) для перевірки "спецаукціонів" з продажу електроенергії національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" на наявність порушень конкурентного законодавства.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

ього тижня проходив перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатомом", що було визначено в рамках плану дій Антикризового штабу. Цей спецаукціон мав певні специфічні умови: 1. Брати участь могли компанії, у собівартості яких електроенергія становить не менш як 30%. 2. Мінімальний лот, що виставляється на продаж, становив 100 МВт (це дуже багато)", - написав Герус.

Він зазначив, що такі обмеження є дивними, адже якщо якесь підприємство попрацювало над своєю енергоефективністю і у нього електроенергія в собівартості становить 29%, то таке підприємство вже не може приймати участь в такому "спецаукціоні".

Герус уточнив, що з огляду на такі обмеження, участь в аукціоні могли прийняти тільки дуже великі підприємства, у яких дуже висока частка електроенергії в собівартості і фактично це 2 підприємства: найбільший виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (Дніпропетровська область) і Запорізький феросплавний завод (ЗФЗ).

Крім того, Герус додав, що раніше "Енергоатом" продавав електроенергію за одним критерієм - ціна і на деяких аукціонах було по 27 учасників, які конкурували між собою за електроенергію "Енергоатому".

"Але тепер міністерство заборонило звичайні аукціони і ввело "спецаукціони" для обраних. Як наслідок, "Енергоатом" не може за нормальною ціною продати свою електроенергію, 3 блоку АЕС стоять в простої. А державна компанія, яка має електроенергію за найбільш конкурентною ціною, навіть на зарплату вже бере кредити в банках. На жаль, міністерський план виходу з кризи викликає ще більшу кризу для державного "Енергоатому", власниками якого є всі громадяни України. Нам терміново потрібен повноцінний постійний міністр енергетики, який буде піклуватися про громадські і державні інтересах", - підкреслив він.

Герус готує звернення до АМКУ, вважає комітет такі спецаукціони елементом конкурентного ринку.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вища, ніж в Європі.

Також Рада списала борги старого ринку електроенергії.

Кабмін зобов'язав ТЕС використовувати для виробництва електроенергії тільки українське вугілля.

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