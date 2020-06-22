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22 июня 2020, понедельник, 10:04 1492
Экономика 2020-06-22T10:04:15+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 22 июня сократилась на 2,1%, или на 28,97 гривен/МВт-ч до 1 335,84 гривны/МВт-ч по сравнению с 15 июня.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,5%, или на 7,38 гривен/МВт-ч до 1 614,18 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (44,53 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,87 евро/ МВт-ч) в 23,8 раза, в Швеции (24,73 евро/ МВт-ч) - на 80%, в Дании (33,56 евро/ МВт-ч) - на 32,7%, во Франции (30,18 евро/ МВт-ч) на 47,7%, в Германии (29,58 евро/ МВт-ч) на 50,5%, в Австрии (29,72 евро/ МВт-ч) на 49,8%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии сократилась на 31,2%, или на 8,59 евро/МВт-ч до 27,53 евро/МВт-ч (825,77 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 22 июня).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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