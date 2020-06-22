Темнокожим надзирателям запретили охранять убийцу афроамериканца Джорджа Флойда

Восемь темнокожих надзирателей подали иск после того, как им запретили охранять убийцу афроамериканца Джорджа Флойда Дерека Шовина. Об этом сообщает NBC.

Бывший полицейский Дерек Шовин на данный момент находится в темнице в Миннесоте, где ранее к нему были приставлены восемь темнокожих надзирателей. Однако, руководство темницы приняло решение снять с этажа, где пребывает заключенный, всех темнокожих охранников. Вместо них убийцу разрешено охранять лишь белым надзирателям.

Адвокат надзирателей, которые подали иск, заявила, что ее подзащитным приказали покинуть пятый этаж тюрьмы, где удерживают Шовена. Их заменили белыми надзирателями.

По словам адвоката, темнокожие надзиратели чувствовали себя "униженными", поскольку такое решение руководства тюрьмы заставило их считать, будто им не доверяют.

"В тот день мои клиенты пришли на работу полностью подготовленными к выполнению своих обязанностей. Они высококвалифицированные, опытные профессионалы в опасных и нестабильных ситуациях, и 29 мая они были так же хорошо подготовлены, как и их белые коллеги, для выполнения своих рабочих обязанностей. Тот факт, что им не позволили этого сделать, опустошил их", — пояснила адвокат Бонни Смит.

В своем иске темнокожие надзиратели требуют денежной компенсации, публичных извинений и антирасистских тренингов для всех сотрудников тюрьмы.

В то же время руководство тюрьмы объяснило такое решение "заботой" о темнокожих надзирателях, поскольку убийство Флойда могло привести к серьезной "расовой травме", и она якобы могла усилиться при личной встрече с Шовеном.

"Признавая, что убийство Джорджа Флойда может привести к особенно острой расовой травме, я почувствовал, что моя прямая обязанность — защищать и поддерживать сотрудников, которые могли быть травмированы и могли усилить текущую травму, столкнувшись с Шовеном. Из-за заботы и беспокойства... я принял решение ограничить влияние цветных работников на подозреваемого в убийстве, который потенциально может ухудшить эти чувства", — заявил суперинтендант тюрьмы Стив Лидон.

На это адвокат ответила, что если бы Лидон пытался уберечь ее подзащитных от расовой травмы, то он бы, наоборот, не ограничивал их работу.

"Он не предотвращает расовую травму — он создает ее", — отметила она.

Как сообщали Українські Новини, ранее один из подозреваемых в убийстве Флойда вышел на свободу.

Тем временем, в США хотят казнить полицейского, который застрелил темнокожего на митингах в Атланте.