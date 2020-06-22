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  • У трех знаков зодиака возможны проблемы со здоровьем сегодня, — астролог
22 июня 2020, понедельник, 05:15 593
Lifestyle 2020-06-22T05:15:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны проблемы со здоровьем сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны проблемы со здоровьем сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 22 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 22 июня 2020. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье звезды сулили Близнецам, Львам и Водолеям трудности в делах, в понедельник у Раков, Козерогов и Рыб возможны проблемы со здоровьем. Подробнее о том, что звезды приготовили представителям этих трех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам как можно меньше нервничать. Иначе это приведет к нервному истощению и может довольно негативно отразиться на состоянии тела. В этот день лучше больше отдыхать и сосредоточиться на позитиве.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть проблемы со зрением. Звезды не советуют перенапрягать его в этот день. Лучше всего ограничить время за компьютером или телефоном. Также не лишним будет сделать зарядку для глаз.

Рыбы

В понедельник у Рыб могут возникнуть проблемы с давлением. Также возможны головные боли. Звезды советуют иметь под рукой средства, которые помогут нормализовать самочувствие.

Как сообщали Українські Новини, астрономы обнаружили зеленое сияние на поверхности Марса.

Ранее сообщалось о том, что астролог прогнозирует для всех знаков зодиака на июнь.

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