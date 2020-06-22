У трьох знаків зодіаку можливі проблеми зі здоров'ям сьогодні, — астролог

В понеділок у Раків, Козерогів і Риб можливі проблеми зі здоров'ям, в той час, як в неділю астролог прогнозував Близнюкам, Левам і Водоліям труднощі в справах. Про те, що чекати представникам цих трьох знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Рак

Ракам зірки радять якомога менше нервувати. Інакше це призведе до нервового виснаження і може досить негативно відбитися на стані тіла. У цей день краще більше відпочивати і зосередитися на позитиві.

Козеріг

У Козерогів можуть виникнути проблеми із зором. Зірки не радять перенапружувати його в цей день. Найкраще обмежити час за комп'ютером або телефоном. Також не зайвим буде зробити зарядку для очей.

Риби

В понеділок у Риб можуть виникнути проблеми з тиском. Також можливі головні болі. Зірки радять мати під рукою засоби, які допоможуть нормалізувати самопочуття.

Як повідомляли Українські Новини, астрономи виявили зелене сяйво на поверхні Марса.

Раніше повідомлялося про те, що астролог прогнозує для всіх знаків зодіаку на червень.