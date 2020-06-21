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21 июня 2020, воскресенье, 05:15 37
Lifestyle 2020-06-21T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут препятствия в делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут препятствия в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 21 июня. Фото: pixabay
Гороскоп на 21 июня. Фото: pixabay

В воскресенье украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо", а также в этот день Близнецы, Львы и Водолеи столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что звезды приготовили представителям этих трех знаков зодиака на 21 июня 2020 года, расскажут Українські Новини.

Близнецы

У Близнецов будет сложный и наполненный мелкими неприятностями день. Будет трудно сосредоточиться на главном, выделить основные задачи. События в течение дня будут развиваться стремительно, что будет несколько нервировать и заставит действовать иногда необдуманно и спонтанно. Представителям этого знака не всегда удастся изменить что-либо к лучшему и бездействие будет угнетать. Во второй половине дня появится шанс заняться чем-то стоящим. В это время можно решать финансовые вопросы, но не следует делать большие приобретения и пускать деньги на ветер.

Лев

В воскресенье Львам не следует рисковать и лучше избегать сложных ситуаций. В первой половине дня ситуация может развиваться не в пользу представителей этого знака и будет выглядеть крайне неприглядной. Однако звезды советуют постараться не отступать перед первой же преградой. Только благодаря настойчивости у Львов появится шанс добиться положительных результатов в делах.

Водолей

У Водолеев не исключены мелкие неожиданности и неприятные сюрпризы. Справиться с делами будет намного сложнее, чем обычно, ведь непредвиденные обстоятельства будут мешать и станут камнем преткновения. Звезды советуют сохранять спокойствие и внимательно наблюдать за происходящим. Это поможет сделать правильные выводы и не ошибаться при принятии решений. Также в воскресенье не следует браться за важные или глобальные проекты.

Как сообщали Українські Новини, астрономы обнаружили зеленое сияние на поверхности Марса.

Также сообщалось о том, чем опасно и как влияет на людей кольцевое солнечное затмение.

 
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