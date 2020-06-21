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21 июня 2020, воскресенье, 18:48 58
Происшествия 2020-06-21T19:15:01+03:00
Українські Новини
Взрыв в квартире на Позняках: шокирующие кадры разрушенных квартир

Взрыв в квартире на Позняках: шокирующие кадры разрушенных квартир

Надежда Комендантова
Фоторепортаж, Взрыв в Киеве, Взрыв в жилом доме, взрыв на Позняках

Утро 21 июня в Киеве началось с жуткой трагедии. В многоэтажном доме по адресу улица Соломии Крушельницкой прогремел страшный взрыв.

В результате взрыва, который прогремел около 10:00, в многоэтажном доме обвалились несколько этажей. Квартиры с 4 по 8 этажи полностью разрушены. Также пострадали балконы, окна и стены соседнего подъезда и дома, сообщает Информатор с места трагедии.

Как минимум один человек погиб: сразу после прибытия под завалами обнаружили тело пожилой женщины. По официальной информации спасателей — 1 человек погиб. Однако мэрия утверждает о двух погибших. Еще от 2 до 6 человек могут находиться под завали в здании.

Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор

Самые очевидные разрушения видны со стороны улицы Григоренко. Именно там работает спецтехника, которая разбирает завалы дома. Весь периметр двора и территории вокруг дома перекрыты, так как до сих пор существует угроза обвала. Мэр Кличко уже завил, что после оценок экспертов, здание больше не пригодно к эксплуатации и его нужно будет полностью демонтировать, то есть сносить.

Всех жильцов дома (по разным данным от 21 до 23 человек) эвакуировали. Мэрия всем предоставит временное жилье, их разместят на базе одного из киевских интернатов. Также жильцов не допускают в квартиры, даже чтобы забрать вещи и средства первой необходимости, как раз из-за существующей угрозы обвала. Полиция говорит, что дом будут круглосуточно охранять, чтобы защитить от мародеров.

Арсен Аваков заявил, что полиция начала неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Как сообщали Українські Новини, пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться  любой момент. Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики. Ранее в сети показали видео разрушенного дома с высоты. 

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