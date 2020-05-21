Затонувший в Одессе танкер привел к увеличению загрязнения воды в море в 15 раз

В Одессе экологическая инспекция обнаружила загрязнения воды и воздуха вблизи затонувшего танкера Delfi. Предварительно, разрешенные экологические показатели превышены в 15 раз. Об этом сообщил и. о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярный, передает "Радио Свобода".

По его словам, загрязнение было зафиксировано ночью сотрудниками муниципальной спасательной службы.

Муниципальная экологическая лаборатория также прибыла на место происшествия и взяла пробы воды. По состоянию на сейчас загрязнение на воде устранили с помощью абсорбирующего порошка.

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать Администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - пояснил он.

Кроме того, депутат городского совета Александр Иваницкий заявил журналистам, что город будет через суд требовать от собственника убрать затонувший танкер с пляжа.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер "Делфи" попал в штор и потерпел крушение у Одессы. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысила норму в 157 раз.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

Напомним, спасатели проводили длительную операцию по эвакуации пассажиров с судна из-за шторма, который помешал ликвидировать последствия.