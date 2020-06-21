Полиция проводит обыски в газораспределительной компании из-за взрыва на Позняках

После того, как полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве, полицейские сейчас проводят неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах в Киеве, которые обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в жилом доме в Киеве.

Тем временем, появилось видео разрушенных квартир с высоты.