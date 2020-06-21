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21 июня 2020, воскресенье, 21:00 38
Общество 2020-06-21T21:30:02+03:00
Українські Новини
Украину ожидают кратковременные дожди с грозами и градом: прогноз погоды на 22 июня

Украину ожидают кратковременные дожди с грозами и градом: прогноз погоды на 22 июня

Ирина Николенко
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, Погода в июне-2020
Прогноз погоды в Украине на 22 июня. Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине на 22 июня. Фото: pixabay

22 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в то время как 21 июня в Киеве наблюдалась переменная облачность, а ночью местами прошел небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем ​​местами град; ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем ​​+22...+29 градусов.

В Карпатах значительные дожди, температура ночью +12...+17 градусов, днем ​​+16...+21 градус.

В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем ​​значительные дожди, температура ночью +16...+18 градусов, днем ​​+23...+25 градусов.

В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем ​​значительные дожди, температура ночью +15...+17 градусов, днем ​​+23...+25 градусов.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем ​​+23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +24...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью и днем местами кратковременный дождь; грозы, днем местами град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+21 градус, днем +22...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и днем местами кратковременный дождь, грозы, днем местами град. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +24...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем местами град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Грозы, днем местами град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте ночью и днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.

21 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики предупредили, что в Украине будет резкое ухудшение погоды: ожидаются шквалы, град и ливень.

20 июня в Киеве была переменная облачность, ночью и днем прошел дождь с грозами, а местами град. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

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